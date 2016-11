Twee verdachten met plannen voor aanslag in Frankrijk weer vrijgelaten

Door: redactie

23/11/16 - 02u29

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve. © afp.

Twee van de zeven mannen die afgelopen weekend werden opgepakt omdat ze een aanslag zouden hebben gepland in Frankrijk, zijn gisterenavond weer vrijgelaten. Dat werd vernomen uit juridische bron. De twee werden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de opvang van Hicham E., een Marokkaan die in Portugal woont en die bij de Franse autoriteiten geseind staat als radicale islamist.

Volgens de autoriteiten zou E. verantwoordelijk zijn geweest voor de fondsenwerving van de terreurcel. De twee vrijgelaten mannen werden samen met een derde man opgepakt in Marseille. Daarnaast werden vier mannen opgepakt in Straatsburg. Twee van hen worden ervan verdacht in 2015 via Cyprus naar Syrië te zijn getrokken. Bij huiszoekingen werden twee handwapens, een automatisch pistool, een machinegeweer en jihadistische propaganda aangetroffen.



Terreurbestrijdingsparket

De operatie kadert in een onderzoek dat het terreurbestrijdingsparket al meer dan acht maanden voert. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve liet weten dat een lang tevoren voorziene terreurdaad op het Franse grondgebied is vermeden.



Hij legde uit dat op 14 juni, enkele dagen na de start van het EK Voetbal in Frankrijk, een eerste serie arrestaties van vijf lieden met banden met hetzelfde netwerk heeft plaatsgevonden. Twee van de vijf bleven opgesloten.