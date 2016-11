Piloten Lufthansa zullen ook morgen staken

Door: redactie

23/11/16 - 00u32 Bron: Belga

© reuters.

De piloten van Lufthansa zullen hun aangekondigde 24 urenstaking van vandaag (woensdag) uitbreiden tot morgen. Dat meldde pilotenvakbond Vereinigung Cockpit gisterenavond, nadat ook de rechter in beroep de piloten de toestemming gaf om te staken.

De arbeidsrechtbank in eerste aanleg besliste eerder op de dag al dat ze zich niet kan inlaten met de cao-onderhandelingen, nadat de Duitse luchtvaartmaatschappij geprobeerd had om de nieuwe pilotenstaking van woensdag te doorbreken met een kort geding. Lufthansa ging in beroep tegen de uitspraak, maar dat beroep werd ook verworpen.



Langeafstandsvluchten

De luchtvaartmaatschappij maakte eerder op de dag al bekend vandaag 876 van de 3.000 vluchten te schrappen, waarvan 51 langeafstandsvluchten. Zowat 100.000 reizigers zullen door de pilotenstaking getroffen worden. Volgens de website van Brussels Airport zijn in ons land vandaag al zeker een twintigtal vluchten geannuleerd door de staking. Het gaat om 10 vluchten vanuit Zaventem naar München en Frankfurt, en tien vluchten in de omgekeerde richting.



Veertiende staking

Het gaat al om de veertiende staking sinds de start van een loongeschil bij Lufthansa in april 2014. Ondanks herhaaldelijk overleg is er nog steeds geen akkoord voor de 5.400 piloten en copiloten. De vorige staking dateert reeds van een jaar geleden, september 2015.