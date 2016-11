Colombia en FARC ondertekenen nieuw vredesakkoord

Door: redactie

23/11/16 - 01u55 Bron: Belga

Een Colombiaanse vrouw zwaait met een witte vlag tijdens een demonstratie voor het implementeren van het nieuwe vredesakkoord. © afp.

De Colombiaanse overheid en de guerillabeweging Farc hebben gisteren aangekondigd dat ze donderdag in de hoofdstad Bogotá het nieuwe vredesakkoord zullen ondertekenen. Dit tweede akkoord kwam op 12 november tot stand, nadat een eerste vredesakkoord begin vorige maand door de Colombiaanse bevolking in een referendum werd verworpen.

"De delegaties van de overheid en van de Farc zijn overeengekomen dat ze het finale akkoord om een einde te maken aan het conflict en om een duurzame en stabiele vrede te krijgen in het land, op donderdag 24 november zullen ondertekenen om 11.00 uur (17.00 uur Belgische tijd) in het Teatro Colón in Bogotá", aldus de onderhandelaars van beide partijen in een gemeenschappelijk persbericht.



Parlement

Beide partijen voegen nog toe dat het akkoord, dat werd bereikt nadat de bevolking begin oktober tijdens een referendum een eerste akkoord verwierp, vervolgens zal worden goedgekeurd door het parlement. De onderhandelingen om tot een vredesakkoord te komen gingen bijna vier jaar geleden van start.



Conflict

Het akkoord moet een einde maken aan een conflict dat meer dan 50 jaar geduurd heeft tussen de regering, rechtse paramilitairen en linkse guerillastrijders, waarbij meer dan 220.000 mensen om het leven kwamen en miljoenen mensen op de vlucht sloegen.