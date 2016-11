Leerkracht wilde studente verkopen voor orgaanroof

Door: redactie

22/11/16 - 22u27 Bron: The Telegraph, BBC News

© Facebook.

OEKRAÏNE Een Oekraïnse leerkracht die werkzaam is in een school voor weeskinderen en probleemjongeren, is opgepakt. De vrouw wordt ervan beschuldigd een dertienjarig meisje te willen verkopen voor haar organen.

Meer dan 1 miljard euro

Oekraïne is een belangrijke draaischijf voor mensenhandel in Oost-Europa. Misdaadbendes viseren daarbij arme mensen om hun organen te kunnen stelen.



Sinds het land in 1991 onafhankelijk werd, vielen meer dan 160.000 inwoners ten prooi aan mensenhandelaars. De slachtoffers worden voornamelijk uitgevoerd naar Rusland, Polen, Turkije, Tsjechië, Italië, de VAE, Duitsland en Israël. Daar volgt seksuele uitbuiting, dwangarbeid en bedelen onder dwang, alsook de occasionele gevallen van orgaandiefstal.



De lucratieve handel levert criminelen jaarlijks tot 1,23 miljard euro op en is goed voor naar schatting zo'n 10.000 illegale transplantaties per jaar.



Volgens Organs Watch, een mensenrechtenorganisatie die de illegale handel in organen in kaart brengt, is de typische ontvanger van een gedoneerd orgaan mannelijk, 48 jaar oud en met een gemiddeld jaarinkomen van 50.000 euro. De typische orgaandonor is echter slechts 29 jaar, eveneens een man en verdient minder dan 470 euro per jaar.



Een nier, lever, hart of ander orgaan kost tussen 47.000 en 94.000 euro.