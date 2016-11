Luchtaanval VS doodde een leider van al-Qaida

Door: redactie

22/11/16

Een door de Amerikanen uitgevoerde luchtaanval heeft vorige week een leider van Al-Qaida gedood. Dat zegt een woordvoerder van het Pentagon .

Het gaat om Abu Afghan Al-Masri, een Egyptenaar die lid werd van de terroristengroep in Afghanistan en later voor de Syrische tak van al-Qaida werd gestationeerd.



Volgens het Pentagon is Al-Masri mede verantwoordelijk voor aanslagen op Amerikaanse strijdkrachten en coalitiekrachten in Afghanistan en het bedenken van aanvallen op het Westen.



De terrorist zou bij een luchtaanval vorige week in Syrië om het leven zijn gekomen.