Jonge Canadees die bloedbad wilde aanrichten veroordeeld tot tien jaar cel

Door: redactie

22/11/16 - 21u22 Bron: Belga

Randall Steven Shepherd. © reuters.

De 21-jarige Canadees Randall Shepherd is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De jongeman werd vorig jaar opgepakt omdat hij van plan was om op Valentijnsdag samen met twee medeplichtigen willekeurge voorbijgangers neer te schieten in een winkelcentrum in Halifax, in het oosten van Canada.

Shepherd pleitte schuldig en zei spijt te hebben van zijn plannen. Door de rechtbank en het openbaar ministerie wordt de twintiger als medeplichtige in de zaak beschouwd. Shepherd's beste vriend James Gamble (19) en diens online-vriendin Lindsay Souvannarath (24), een Amerikaanse, zouden volgens hen het brein achter de plannen voor het bloedbad zijn geweest.



Het drietal was van plan om vorig jaar op Valentijnsdag een bloedbad aan te richten in een winkelcentrum in Halifax. Gamble zou de shotgun en het jachtgeweer van zijn vader stelen, zijn ouders vermoorden en daarna naar het winkelcentrum trekken met zijn vriendin. Shepherd, die niet aan een wapen kon geraken, zou moltovcocktails maken. Na het bloedbad zouden ze zelfmoord plegen.



De politie had echter een anonieme tip gekregen over de plannen van het drietal nadat die op de sociale media circuleerden. Shepherd werd op 13 januari 2015 samen met Souvannarath opgepakt op de internationale luchthaven van Halifax, toen hij haar daar was gaan ophalen. Gamble werd niet veel later dood teruggevonden in het huis van zijn ouders, waar hij zelfmoord had gepleegd.



Souvannarath zit vandaag nog steeds in voorhechtenis. Zij zal in mei terechtstaan.