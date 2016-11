Schietpartij in Deens winkelcentrum

Door: redactie

22/11/16 - 20u59 Bron: dr.dk, Metroxpress

European future on Twitter BREAKING #Denmark - reports indicate ongoing shooting situation in Lyngby shopping centre in Kongens Lyngby. (Source): @terrorevents

In het Deense Lyngby is de politie op zoek naar een schutter die een man en een vrouw neerschoot in een winkel van de keten Magasin. De politie is massaal aanwezig.