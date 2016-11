Verzamelaar betaalt 400.000 euro voor skelet van dodo

Door: redactie

22/11/16

Een bijna compleet skelet van een dodo is dinsdag voor 280.000 Britse pond (327.000 euro) geveild in Groot-Brittannië. Inclusief de veilingkosten moet de koper ruim 404.000 euro ophoesten. Het was de eerste keer in bijna een eeuw dat een gereconstrueerd dodoskelet te koop werd aangeboden.