Topoverleg over Griekenland in Berlijn

Door: redactie

22/11/16 - 20u15 Bron: Belga

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. © anp.

Ministers van Financiën uit de grootste eurolanden en vertegenwoordigers van het IMF, de Europese Commissie en de ECB praten vrijdag in Berlijn over de verdere invulling van de hulp aan Griekenland. Dat meldde de Duitse krant Süddeutsche Zeitung vanavond.

Het topoverleg van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem met zijn collega's uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje zou vooral gaan over de rol van het IMF. Het fonds doet vooralsnog niet mee aan het vorig jaar opgezette nieuwe reddingsprogramma voor Griekenland, omdat er nog geen zicht is op een verlaging van de Griekse schuldenlast tot een houdbaar niveau.



Vooral Duitsland en Nederland houden het IMF graag aan boord bij de steun aan Griekenland, maar daarvoor moeten de eurolanden waarschijnlijk eerst met initiatieven komen om de Griekse schuld verder terug te dringen. De eurolanden willen echter daar echter pas over praten als Griekenland de gewenste economische hervormingen heeft doorgevoerd.



De vooruitgang bij die hervormingen is de afgelopen weken onderzocht door de toezichthouders van het IMF, de ECB en de Europese Commissie. Zij brengen naar verwachting begin december verslag uit.



Het IMF beloofde eerder om voor het einde van het jaar een besluit te nemen over zijn rol bij de Griekse noodsteun.