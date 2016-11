Piloten Lufthansa mogen morgen staken

Door: redactie

22/11/16 - 19u45 Bron: Belga

© ap.

De arbeidsrechtbank in Frankfurt heeft vandaag, in eerste aanleg, beslist dat de piloten van Lufthansa morgen zoals aangekondigd mogen staken. De Duitse luchtvaartmaatschappij poogde nog om de nieuwste pilotenstaking in het kader van het loongeschil te breken via een kortgeding.