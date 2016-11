Britse ziekenhuispatiënt (18) blijkt kannibaalmoordenaar

Tom Tates

De selfie die Ben Bamford maakte in het ziekenhuis. © politie.

Een 18-jarige Britse jongen die begin dit jaar vanuit een ziekenhuis een bloederige selfie op sociale media zette, is vandaag door een rechtbankjury in Engeland ontmaskerd als levensgevaarlijke moordenaar en zelfs 'cannibalkiller'. Ben Bamford meldde zich op 23 februari met allerei vewondingen op zijn lijf. Het letsel zou per ongeluk zijn ontstaan, maar in werkelijkheid meldde hij zich in het hospitaal nadat hij kort daarvoor een hoge ambtenaar om het leven had gebracht.

Het slachtoffer. © politie.

Volgens Britse media, die de zaak met hoofdletters brengen, sneed Bamford zijn slachtoffer, de 52-jarige Paul Jeffries, de keel door en liet zijn lichaam achter op de keukenvloer van Jeffries' huis in de plaats Mayfield. Na de moord stal hij de auto van de man en reed daarmee naar het ziekenhuis. Daar maakte hij een foto van zichzelf met opgestoken middelvinger.



Hoewel Bamford de moord nog steeds staalhard blijft ontkennen, heeft onderzoek inmiddels aangetoond dat hij wel degelijk de dader is. Het bloed op zijn lijf bleek dat van de ambtenaar die hij twee jaar daarvoor had ontmoet via de homodating-app Grindr. "Door de aanhoudende aanvallen van de jongen stierf Jeffries uiteindelijk met maar liefst veertig messteken in zijn lichaam'', aldus de rechter vandaag. Jeffries werd vermoord in zijn bed waar de twee seks zouden hebben. Nadat hij om het leven was gebracht, besloot Bamford het lichaam over meerdere verdiepingen te verplaatsen. Daardoor lagen er grote plassen bloed op de trap in een aantal kamers boven en beneden.



Gokschulden

Volgens de jongen hadden hij en de ambtenaar sinds 2014 een knipperlichtrelatie. Vorig jaar besloten ze elkaar niet meer te zien, maar in december 2015 gingen de mannen toch weer daten. Bamford zou echter niet meer uit zijn geweest op seks met zijn latere slachtoffer maar puur op zijn geld. "Deze moordenaar had gokschulden en hij hoopte dat Jeffries hem daarmee zou kunnen helpen'', aldus de rechtbank. "Toen Jeffries dat weigerde is Bamford op extreme wijze doorgeslagen.''



De jongen stelt dat hij uit zelfverdediging handelde. "Jeffries wilde tegen mijn zin in toch seks met mij. Ik heb hem herhaaldelijk gevraagd te stoppen. Toen hij door bleef gaan ontstond een vechtpartij, maar een moordenaar ben ik niet.'' De jury geloofde geen bal van zijn verhaal en kwam al na drie uur met het oordeel honderd procent schuldig. Ben Bamford wordt een vreselijke moordenaar genoemd die "op satanische wijze met een lijk ging slepen". "Het was een gruwelijke aanval van een tienerjongen op een nietsvermoedende man die bekend stond als uiterst vriendelijk en gesteld op zijn privéleven.



De jury rekent het de jongen aan dat hij tot de dag van vandaag geen enkel berouw heeft getoond en een paar uur na zijn daad een zogenaamd zielige selfie op sociale media zette. Bamford, die in Engeland de cannibalkiller wordt genoemd omdat hij ook nog afgesneden lichaamsdelen van Jeffries zou hebben gegeten en door het huis strooide, hoort morgen welke straf hij krijgt.