"Syrisch regime zet opnieuw gifgas in"

Door: redactie

22/11/16 - 18u44 Bron: Belga

Een beeld uit een video die werd gemaakt op 20 november. Op de grond liggen de lichamen van vier kinderen die gestorven zouden zijn ten gevolge van een aanval met chloorgas in Aleppo. © reuters.

Het Syrische regime van president Bashar al-Assad heeft opnieuw gifgas ingezet in rebellengebied. Dat zegt het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrische observatorium voor de mensenrechten vandaag.

Volgens het observatorium heeft de luchtmacht van het regime van Assad, dat regelmatig wordt beschuldigd van het gebruik van chemische wapens, dinsdag minstens vier vatenbommen met chloorgas uit helikopters gedropt in door de rebellen gecontroleerde gebieden in het oosten van Aleppo. Het nieuws wordt bevestigd door omwonenden. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden of doden daarbij zijn gevallen.