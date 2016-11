Siamese tweeling ziet elkaar voor het eerst na scheiding

video Sinds hun geboorte zaten ze met hun hoofdjes aan elkaar. Maar een succesvolle marathonoperatie heeft daar vorige maand verandering in gebracht. De ongelofelijk dappere Amerikaanse jongetjes Jadon en Anias hebben elkaar voor het eerst in de ogen kunnen kijken.

Nieuwszender CNN volgde de Siamese tweeling en hun ouders in aanloop naar de levensbelangrijke maar zeer delicate operatie. Ook na de succesvolle scheiding ging het tv-station een kijkje nemen en stelde vast dat beide jongens heel goed revalideren en zelfs voor zitten op schema.



Het moment waarop de broertjes elkaar voor het eerst konden aankijken was magisch en werd op de gevoelige plaat vastgelegd.



Een maand na de operatie mocht het verband van hun hoofdjes en zagen de ouders tot hun blijdschap dat er al haartjes op de schattige bolletjes van de broertjes groeiden.



Jadon en Anias zijn goed en wel begonnen aan een nieuwe fase in hun leven. Eindelijk zullen ze op een normale manier samen kunnen spelen en kattenkwaad uithalen.



Mobiele surfers kunnen de reportage die CNN maakte na de operatie hier bekijken.



Onderdaan dit artikel delen we de video die CNN voor de ingreep draaide.