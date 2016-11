Syrische regeringstroepen dringen rebellengebieden Aleppo binnen

Door: redactie

22/11/16 - 16u15 Bron: Belga

© afp.

Grondtroepen van het Syrische regeringsleger zijn het door de rebellen gecontroleerde oosten van de stad Aleppo binnengedrongen. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vandaag. "Het regime heeft bijna een derde van Masakin Hanano ingenomen, een belangrijke wijk in het oosten van Aleppo", klinkt het. Het district is al sinds 2012 in handen van de rebellen.