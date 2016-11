Wanneer Kim voor het eerst haar baby ziet, is ze in shock. Dit is de reden

Kim Guily reageert ontzettend verrast. © Instagram.

Soms laat het moederinstinct jou toch in de steek. Zo was Kim Guiley heel erg zeker van haar zaak mar het leven had een heel grote verrassing voor haar in petto.

De Amerikaanse vrouw uit Californië wist het zeker: ze zou een meisje krijgen. De reactie van Kim is dan ook onbetaalbaar wanneer ze na de bevalling het geslacht van haar baby ontdekt en moet vastellen dat 'haar dochter' tegen alle verwachtingen in toch een jongetje blijkt te zijn.



Fotografe Susannah Gil legde het prachtige moment vast waarop Kim en haar man Travis hun zoontje voor het eerst te zien krijgen.



Het koppel had al een dochter, Hazel, en droomde van een zoontje. Maar tijdens haar zwangerschap had Kim de hele tijd het gevoel dat ze een meisje zou baren. Ze had nooit gedacht dat hun wens in vervulling zou gaan.



Na Hazel raakte Kim opnieuw in verwachting maar kreeg ze een miskraam. De diepste wens van beide ouders was dan ook dat hun kind gezond zou zijn.



Maar de natuur deed er nog een schepje bovenop. Niet alleen was hun baby kerngezond, hij maakte hun koningswens ook nog eens compleet. Het wondertje kreeg de naam Theo.