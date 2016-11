Campagnefoto Oostenrijks presidentskandidaat veroorzaakt ophef

Door: redactie

22/11/16 - 15u47 Bron: NOS

Ophef in Oostenrijk, want presidentskandidaat Alexander Van der Bellen is er op Twitter vergeleken met Adolf Hitler. Het rechts-populistische FPÖ lachte met Van der Bellens campagnefoto die volgens hen veel weg heeft van een bekend plaatje uit de nazitijd.

Op de foto leunt Van der Bellen in een Alpenlandschap tegen een houten hek, terwijl hij naar beneden kijkt naar een zwarte hond. De bekende historische foto van Hilter en zijn hond werd er 'voor de grap' naast geplaatst.



"In tegenstelling tot onze politieke tegenstanders willen wij hier niets mee suggereren", schreef de FPÖ ernaast. "Maar de setting - Alpen, hek, hond - is wel ongelukkig gekozen."



In de tweet staat verder dat de foto van Van der Bellen van pas komt als 'links' of de Groenen (waartoe Van der Bellen behoort) de FPÖ weer eens met nazi's vergelijkt. De tweet is inmiddels wel verwijderd.



Juridische stappen

Een woordvoerder van Van der Bellen noemt de vergelijking onacceptabel en ongekend. "Hoe diep wil je zakken in campagnetijd?" Het team van Van der Bellen denkt volgens lokale media na over juridische stappen.