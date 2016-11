Erdogan: "Turkse staat nog niet volledig gezuiverd van verraders"

Door: redactie

22/11/16 - 16u37 Bron: Belga

© ap.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil verder optreden tegen aanhangers van de Gülen-beweging. "We weten dat de staat niet volledig gezuiverd is van deze bendes van verraders", zei Erdogan vandaag op een veiligheidsconferentie van de politieacademie Ankara. "We zullen het land niet aan hen overlaten, noch toestaan dat zij het volk onderdrukken. We zullen doen wat nodig is."