

17/10/16



Verschillende troepen zijn vandaag begonnen met de Iraakse stad Mosul te bevrijden uit handen van Islamitische Staat (IS). Velen zien het offensief als een belangrijk moment in de oorlog tegen IS. Maar waarom is Mosul nu net zo belangrijk? En wat betekent het offensief? VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers legt het uit.