Obama bootst gsm'ende dochters na

Door: redactie

17/10/16 - 18u52 Bron: vtmnieuws.be

video

President Barack Obama heeft zich weer van zijn grappigste kant laten zien, toen hij te laat kwam op een bijeenkomst op een school in Washington waar hij zou speechen. "Gelukkig hadden jullie allemaal jullie smartphone bij. Ik heb twee tienerdochters, dus ik weet hoe dat gaat." Wat volgde was een toneeltje van Obama die zijn twee dochters nabootst: "En toen zei hij", zegt hij met een grappig stemmetje. "Oh meid, ik kon het niet geloven." Vervolgens doet de huidige president nog alsof hij een selfie neemt. De hele zaal moest er alvast hard om lachen.