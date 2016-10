Drugsverslaafde slaat agente bewusteloos: "Ze durfde hem niet neerschieten uit angst voor de gevolgen"

Sven Van Malderen

17/10/16 - 18u14 Bron: New York Daily News

De politie van Chicago heeft beelden vrijgegeven van een arrestatie die allesbehalve vlot verliep. De man sloeg het hoofd van de agente verschillende keren tegen de grond en trok zo hard aan haar kapsel dat plukjes haar afscheurden. Ze durfde echter niet naar haar wapen grijpen omdat ze naar eigen zeggen "schrik had voor het onderzoek dat nadien onvermijdelijk zou volgen". De politievrouw raakte even bewusteloos en zou er uiteindelijk een zware hersenschudding en verwondingen aan de schouder, pols en nek aan overhouden.

De bal ging aan het rollen toen Parta Huff op 5 oktober met zijn wagen een drankenwinkel in de wijk Austin binnengereden was. De agente en haar collega kwamen als eerste ter plaatse en gingen over tot arrestatie. Huff was echter onder invloed van de drug PCP en voelde geen pijn, in die mate dat hij zelfs nog lange tijd de taser en de opgeroepen versterking kon weerstaan. Dankzij de dashcam van de politiewagen (filmpje hierboven) en de bodycam van de agent (filmpje onderaan) kan u zelf een oordeel vellen over het incident. © Kos.

Commissaris Eddie Johnson ging haar nadien in het ziekenhuis opzoeken. "Ze keek me in de ogen en zei dat ze dacht dat ze ging sterven. Ze wist dat ze die kerel eigenlijk moest neerschieten, maar ze wilde niet dat haar familie en haar collega's de volgende dag in het nieuws zouden komen. Dit filmpje bewijst hoe agenten elke dag opnieuw hun leven riskeren." © Kos.