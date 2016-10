Rusland kondigt kortstondig staakt-het-vuren aan voor Aleppo

Door: redactie

17/10/16

De Russische en Syrische strijdkrachten zullen hun bombardementen op de Syrische stad Aleppo donderdag even opschorten. Dat heeft het Russische leger maandag aangekondigd. De "humanitaire pauze" duurt van 8 tot 16 uur.

De pauze in de gevechten moet burgers de kans geven de stad veilig te verlaten. Tegelijkertijd kunnen de hulpdiensten dan ook de talloze gewonden evacueren.



Afgelopen weekend kwamen in het Zwitserse Lausanne de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland met enkele regionale spelers samen in een poging tot een oplossing te komen over de situatie in Syrië. Die bijeenkomst eindigde zonder noemenswaardig resultaat.