President Duterte: "Dode kinderen zijn 'collateral damage' in Filipijnse drugsoorlog"

redactie

17/10/16 - 17u04 Bron: The Guardian; Al-Jazeera

Rodrigo Duterte © reuters.

Rodrigo Duterte, president van de Filipijnen, heeft sinds zijn aanstelling in juni al heel wat stof doen opwaaien. Hij vergeleek zichzelf al met Adolf Hitler, noemde Barack Obama een "hoerenzoon" en liet al 3.800 mensen doden in zijn 'war on drugs'. Kinderen die daarbij sterven noemt de president slechts "collateral damage" (nevenschade), omdat de politie automatische wapens gebruiken.

"Wanneer een agent in een vuurgevecht verzeild raakt, dan is het één uitbarsting: brrrr, en hij raakt 1.000 mensen die dan sterven." Rodrigo Duterte Duterte werd in een interview met al-jazeera geconfronteerd met het hoge aantal minderjarigen die het leven laten in het geweld van zijn drugsoorlog. De president vertelde dat alle zaken worden onderzocht, maar dat de politie honderden burgers kan doden zonder dat ze daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Hij gaf daarbij een bizar voorbeeld van een agent die een M16-rifle (een Amerikaans automatisch geweer) gebruikt tegen een gangster die met een pistool staat te zwaaien.



"Wanneer ze in een vuurgevecht verzeild geraken, dan is het één uitbarsting: brrrr, en hij raakt 1.000 mensen die dan sterven", vertelde Duterte. "Dat is geen nonchalance, omdat je je eigen leven moet zien te redden. Het is ook geen roekeloosheid, omdat je jezelf moet verdedigen", voegde de president toe. Lees ook Antidrugsbeleid van Filipijnse president riskeert vervolging Internationaal Strafhof

