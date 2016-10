Zo leeft een kind in Jemen: "We gaan bang slapen en we worden bang wakker"

Koen Van De Sype

"Mijn zoontje van drie noemt de bombardementen 'vuurwerk'. Elke keer een explosie hem wakker maakt 's nachts, krimpt hij ineen en rent hij naar de persoon die het dichtst bij hem is om te schuilen." Mohammed al-Asaadi woont met zijn vrouw en vier kinderen in Sana, de hoofdstad van Jemen. In The New York Times schetst hij een beklijvend beeld van hoe het leven is voor een kind in het door oorlog verscheurde gebied.

Het eerste wat we na een bombardement zeggen, is altijd: 'Je bent in orde. We zijn allemaal in orde. De inslag is ver van ons huis. Niet panikeren.' Mohammed al-Asaadi "Als de bommen dichtbij genoeg vallen, doen de schokgolven ons huis op zijn grondvesten daveren", vertelt de voormalige journalist, die nu een communicatiefunctie heeft bij Unicef. "Deuren en ramen worden dan open gegooid en het is alsof de explosies echt ín onze oren gebeuren."



"Mijn vrouw en ik hebben de taken verdeeld als zoiets gebeurt", gaat hij verder. "Zij ontfermt zich over Yousef (3), die in onze kamer slaapt, en ik zorg voor de meisjes Kholud (15), Asma (14) en Haneen (12). Zij slapen in de kamer náást ons. Het eerste wat we zeggen, is altijd: 'Je bent in orde. We zijn allemaal in orde. De inslag is ver van ons huis. Niet panikeren. We zijn allemaal oké. Je bent oké.' Daarna volgt er een knuffel. Als het uitzonderlijk erg is, slapen we allemaal samen."



Toen de oorlog meer dan twee jaar geleden begon tussen Saoedi-Arabië en de rebellen, die gesteund worden door Irak, legde al-Asaadi zijn kinderen uit dat zij geen direct doelwit waren. Dat begrepen ze, maar ook dat ze evengoed getroffen konden worden als ze op de verkeerde plaats op het verkeerde moment waren. "En daarom beperken we onze bewegingen. Mijn kinderen noemen het 'onder huisarrest staan'." Lees ook VN en VS eisen onmiddellijk staakt-het-vuren in Jemen

