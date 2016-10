Brandje aan gepland opvangcentrum voor daklozen allicht aangestoken

Door: redactie

17/10/16 - 15u36 Bron: Belga

© reuters.

Parijs Een gepland opvangcentrum voor 200 daklozen in een wijk in Parijs heeft vandaag brandschade opgelopen. De burgemeester van de Franse hoofdstad veroordeelde de daad, volgens haar gaat het vermoedelijk om brandstichting. Het centrum in een rijke wijk is niet naar de zin van een deel van de omwonenden. Het opvangcentrum opent de deuren op 5 november.