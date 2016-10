Luchthavens en twee winkelcentra geëvacueerd na bommeldingen in Denemarken

Door: redactie

Denemarken wordt maandag geplaagd door een hele reeks bommeldingen. De luchthaven en een winkelcentrum in Roskilde en nog een ander winkelcentrum in Slagelse zijn ontruimd wegens een bommelding. In de hoofdstad Kopenhagen was een hogeschool mikpunt van een melding, zo meldt de Deense omroep DR.

Ook de luchthaven van Aarhus werd ontruimd. De bommeldingen zouden telkens van dezelfde afzender gekomen zijn.