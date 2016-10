Door: redactie

17/10/16 - 15u28 Bron: Belga

De luchthaven van Roskilde © Wikiwand.

In Denemarken zijn vandaag de luchthaven en een winkelcentrum in Roskilde en nog een ander winkelcentrum in Slagelse ontruimd wegens een bommelding. Volgens het Deense persagentschap Ritzau werden de telefoontjes die de politie waarschuwden voor het gevaar, bijna gelijktijdig gepleegd.