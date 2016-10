Afperser eiste 15 miljoen euro van Lidl "of hij zou vergiftigde producten in rekken plaatsen"

Chris Born

17/10/16 - 14u44 Bron: ad.nl

© anp.

Supermarktconcern Lidl is eind 2015 afgeperst. De dader eiste 15 miljoen euro van het Duitse concern en zou anders vergiftigde producten in de schappen plaatsen. Dat meldt EenVandaag vanmiddag.

De correspondentie tussen de afperser en de supermarkt begon in oktober 2015. De dader wilde een bedrag van 15 miljoen euro en stelde een aantal keer een deadline. Lidl liet die telkens verstrekken, waarop de afperser dreigde met het plaatsen van vergiftigde voedingsmiddelen.



Lidl ging na de dreiging akkoord met de eis, maar verlaagde het bedrag wel naar 4,5 miljoen euro. Het is onbekend of dat in opdracht van de politie is gebeurd. Via een anoniem chatprogramma werd een overdrachtsplaats afgesproken, maar tot een ontmoeting kwam het niet: de afperser nam de benen en eiste het geld via een ander betalingsmiddel, de bitcoin. Daarna verbrak Lidl het contact.



De Duitse politie laat weten nog steeds op zoek te zijn naar de dader, maar wil verder niet ingaan op de zaak. Datzelfde geldt voor de supermarkt.



Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Lidl het slachtoffer is geworden van afpersing. In juli eiste een Duits echtpaar één miljoen euro van het bedrijf, anders lieten ze bommen afgaan in verschillende filialen. Eén van de bommen ontplofte ook daadwerkelijk.