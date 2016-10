Alarm in Duitse scholen na mail met bedreigingen

Door: redactie

Meer dan een tiental Duitse scholen zijn vanmorgen met geweld bedreigd in e-mails. Sommige scholen stuurden de leerlingen naar huis. Dat maakten de politie en onderwijsautoriteiten bekend.

Twee scholen in Maagdenburg en elf in Leipzig kregen de e-mail, net als andere scholen in Saksen-Anhalt, Nedersaksen en Beieren.



Enkele scholen werden afgesloten en honderden leerlingen moesten naar huis, maar intussen zijn in de meeste gevallen de lessen hernomen, aldus een politiewoordvoerder in Leipzig. "Er is geen bewijs van een acuut gevaar op dit punt", zei de woordvoerder. Politieagenten houden de hele dag een oogje in het zeil bij de betrokken scholen.



De politie bevestigde nog niet hoeveel scholen juist de e-mail hebben gekregen. Ook gaf de politie nog geen commentaar over de inhoud ervan.