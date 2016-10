Dit meisje zonder armen inspireert mensen over de hele wereld

Door: redactie

17/10/16 - 13u21 Bron: Ad.nl

video Hoewel Vasilina zonder armen geboren werd, staat dat haar niet in de weg om op te groeien tot een zelfstandig meisje. Eten doet ze bijvoorbeeld met haar voeten. In een bijzonder filmpje veroverde ze in een week tijd de harten van miljoenen mensen.