Britse UFO-expert sterft enkele dagen na sms'je aan mama: "Je zoon is in gevaar"

17/10/16 - 12u45 Bron: telegraph.co.uk

© rv.

Max Spiers (39) sms'te naar zijn moeder dat zij de zaak moest laten onderzoeken als er iets met hem zou gebeuren. Een paar dagen later werd de UFO-expert en bekend aanhanger van complottheorieën dood aangetroffen in zijn zetel in het Poolse Warschau.

Spiers was in Polen voor een lezing over samenzweringstheorieën. Hij zou officieel in juni een natuurlijke dood gestorven zijn, maar er werd geen autopsie uitgevoerd op zijn lichaam. Zijn moeder, Vanessa Bates (63), vreest dat hij vijanden had die hem liever dood zagen, wegens zijn duistere onderzoek naar UFO's en cover-ups van regeringen. "Je zoon is in gevaar. Als er iets met mij gebeurt, onderzoek dat dan", sms'te hij amper enkele dagen voor zijn dood aan zijn moeder.



Spiers kwam oorspronkelijk uit Canterbury en was destijds een klasgenootje van acteur Orlando Bloom. Hij woonde de laatste jaren in de VS, maar was naar Canterbury teruggekomen om bij zijn moeder te gaan wonen en vervolgens dus naar Polen te reizen voor een congres. Hij verbleef in Warschau bij een vrouw die hij amper kende. Zij was het die Spiers dood aantrof in de zetel. Volgens vrienden van Spiers had hij een "zwarte vloeistof uitgebraakt".



Complottheoristen geloven dat UFO-jagers die te dicht bij de waarheid komen, afgehouden worden door de staatsveiligheid. De laatste tijd zou Max Spiers ook zitten neuzen hebben in de levens van bekende figuren uit de politiek en uit de zaken- en enterainmentwereld. Vele online volgers van Spiers zijn ervan overtuigd dat hij stierf in erg verdachte omstandigheden en eisen een lijkschouwing. Volgens Spiers' moeder Vanessa was haar zoon kerngezond op het moment van zijn overlijden. "En dan zou hij zomaar plots in zijn zetel gestorven zijn?" Vanessa Bates krijgt niet meer officiële documenten over de dood van haar zoon te zien dan het papier dat zegt dat de doodsoorzaak natuurlijk was.



Het lichaam van Spiers werd een week na zijn dood overgevlogen naar Canterbury, waar hij begraven werd. In Kent werd wél een autopsie uitgevoerd, maar meer dan twee maanden later kent Vanessa Bates nog altijd de resultaten daarvan niet.



Spiers laat twee zonen na en had nog een broer, Josh, en een zus, Becky. Zij zijn allemaal vastberaden om te strijden om de waarheid over de mysterieuze dood van Max Spiers te achterhalen. Officieel zit het Britse onderzoek nog "in de prille beginfase".