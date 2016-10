Leverkanker kreeg haar als baby niet klein, maar de dood loerde in een andere hoek

Koen Van De Sype

Toen ze anderhalf was, onderging ze de snelste levertransplantatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. De dokters hadden ontdekt dat ze kanker had en Sherie-Lea James uit Essex ging meteen onder het mes. Amper 45 minuten later was ze al weer wakker. Toch zou ze nooit volwassen worden. De ziekte had immers haar immuunsysteem een deuk gegeven. En dat zou fataal blijken toen ze ecstasy nam.

'Ik zie je graag' was het laatste wat ze tegen me zei Mama Sam "We hadden eigenlijk afgesproken om een avondje samen door te brengen", vertelt de moeder van het 15-jarige meisje, Sam James (43), over die fatale 1 september. "Maar uiteindelijk besloot ze om toch op stap te gaan, met een nieuwe vriendin. Ik gaf haar 25 euro en zei dat ze er geweldig uit zag. Waarop ze antwoordde dat ze me graag zag. Dat was het laatste wat ze tegen me zei."



Wakker

Sam werd om half zes de volgende morgen wakker gebeld door de politie en naar het ziekenhuis gebracht. Sherie-Lea bleek met haar vriendin naar de studio getrokken te zijn van een 29-jarige man, waar ze allebei een overdosis ecstasy namen. Volgens de politie nam ze in totaal vijf pillen. Het andere meisje overleefde het, maar het immuunsysteem van Sherie-Lea kon de drugs niet aan. Ze kreeg meerdere keren een hartstilstand en de hulpdiensten konden haar niet meer redden. Lees ook Twintigers slaan Francis bijna dood met baseballknuppel, rechter geeft hen straf met uitstel

