Neushoorn Mark bevrijd van autoband rond hoorn

Door: redactie

17/10/16 - 11u17 Bron: vtmnieuws.be

video

In Zimbabwe hebben dierenartsen een neushoorn uit een benarde situatie moeten bevrijden. Neushoorn Mark zat met zijn hoorn vast in een autoband, waardoor hij niet meer kon eten of drinken. Dierenartsen verdoofden het dier en konden de neushoorn met veel moeite bevrijden.



Opzichters van het dierenreservaat ontdekten de band rond de hoorn van Mark. Ze belden meteen een medisch hulpteam om het dier te redden. Het is niet duidelijk hoe lang de neushoorn zo rondliep.



Door de enorme droogte staat het waterpeil van het meer waarvan de neushoorns drinken, veel lager dan normaal. Daardoor komt afval naar boven, zoals visnetten en autobanden. Mark zag waarschijnlijk een smakelijk stukje gras in een band, waardoor hij vast kwam te zitten.