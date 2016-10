Europese Unie denkt voorlopig niet aan sancties tegen Rusland

Door: redactie

17/10/16

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in gesprek met Federica Mogherini. © epa.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken buigen zich in Luxemburg opnieuw over de humanitaire crisis in de Syrische stad Aleppo. Sancties tegen Rusland zijn voorlopig niet aan de orde. "Dat heeft nog geen enkele lidstaat voorgesteld. Er wordt veel over gepraat in de media, maar niet in onze vergaderingen", stelde de hoge vertegenwoordigster Federica Mogherini voor aanvang van het beraad.