Nog geen uitspraak in Tinderdate-zaak: jury wil eerst antwoord op 4 vragen

Het Tinderkoppel maakte selfies tijdens hun date die enkele uren later dodelijk afliep. © rv.

BRISBANE De jury in Brisbane zal morgen nog een tweede dag beraadslagen over de schuld of onschuld van Gable Tostee. De 30-jarige Australiër wordt ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn Nieuw-Zeelandse Tinderdate, Warriena Wright (26), op 8 augustus 2014. De juryleden willen eerst onder meer weten wat de lange metalen staaf was die Tostee in zijn hand hield, na de dodelijke val van Wright die veertien verdiepingen naar beneden stortte. Tostee pleit onschuldig op zowel moord als doodslag.

In totaal vroeg de jury een antwoord op vier onduidelijkheden. Morgenochtend om 10 uur plaatselijke tijd worden die vragen behandeld. Tot dan is de deliberatie opgeschort.



De twaalfkoppige jury vraagt onder meer duidelijkheid over de leeftijd van Tostee en over de lange metalen staaf die hij bij zich had toen hij uit de lift van het appartementsgebouw stapte na de fatale val van Wright. Maar de belangrijkste verduidelijking die de jury vraagt, is de derde. Was de mentale staat van Wright op het ogenblik van haar val doorslaggevend? Moet er rekening gehouden werden met haar dronken toestand om te bepalen of haar beslissing om over de reling van het balkon te kruipen al dan niet ondoordacht en irrationeel was. Tot slot wil de jury ook meer uitleg over de juridische termen 'oorzakelijkheid', 'onrechtmatigheid' en 'voornemen'.



De rechter die het proces voorzit, droeg de jury bij de laatste richtlijnen op om Tostees gedrag na de dood van Wright buiten beschouwing te laten. Tostee doolde toen anderhalf uur rond in Surfers Paradise, ging pizza eten en belde een advocaat in plaats van de hulpdiensten. Volgens de rechter is dat allemaal niet van belang voor de beraadslaging. Hij vroeg de jury rationeel en zonder emoties te oordelen. De verdediging stelde dat er bij gerede twijfel een vrijspraak zou moeten volgen. De aanklager bleef in het slotwoord dan weer bij de these dat Tostee Wright eerst zou proberen verstikt hebben om haar vervolgens buiten te sluiten uit zijn appartement op het balkon. Wright zou dan uit doodsangst weggevlucht zijn van Tostee, met de gekende dodelijke afloop. "Alsof hij haar zelf van het balkon zou geduwd hebben."



Morgen volgt in principe het verdict en valt het doek over het ophefmakende proces Down Under.