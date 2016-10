"Ik weet dat hij dood is, ik wil hem gewoon vinden": moeder zoekt al 25 jaar wanhopig naar verdwenen zoontje

Koen Van De Sype

Kerry Needham (44) uit het Engelse Sheffield heeft drie slopende weken achter de rug. De politie van South Yorkshire heeft 25 jaar na de verdwijning van haar zoon Ben (21 maanden) opnieuw gegraven vlakbij het huis op het Griekse eiland Kos waar de peuter verdween. Het is nog onduidelijk of er iets is boven gehaald dat een nieuw licht kan werpen op het dossier. Hoewel de politie vindt dat ze de zaak moet proberen af te sluiten, kan Kerry dat niet. "Ik besef dat hij dood is. Maar het idee dat ik niet weet waar hij is, dat is moordend."

Kerry Needham (rechts) met haar moeder Christine bij een bezoek aan de plaats waar de afgelopen weken werd gegraven. © afp. Ben Needham verbleef in Iraklis in het huisje dat zijn grootouders aan het renoveren waren, toen hij verdween op 24 juli 1991. Zijn moeder was uit werken in een hotel vlakbij en zijn oma en opa pasten hem op. Rond half drie 's middags merkten ze opeens dat hij weg was. Eerst gingen ze zelf naar hem op zoek, maar al snel werd de politie erbij gehaald. Zonder resultaat.



© afp. In 2012 werd een nieuwe poging ondernomen om hem te vinden door te graven in de buurt waar hij verdween. En dat gebeurde nu weer, nadat in mei via een oproep op televisie aan het licht was gekomen dat hij wel eens het slachtoffer geworden kon zijn van een ongeval met een graafmachine. Op het moment van zijn verdwijning waren werken bezig in de buurt, volgens een getuige. De bestuurder van de truck - Konstantinos Barkas - stierf vorig jaar aan kanker.



Met negentien onderzoekers, archeologen en forensisch experts ging de Britse politie dus weer aan de slag, vlakbij de boerderij en op een plek 750 meter verderop. Ruim 800 ton aarde werd opgegraven en 60 voorwerpen werden teruggestuurd naar het Verenigd Koninkrijk voor onderzoek. © ap. © epa.