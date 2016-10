Helikopter redt twee Belgische duikers voor kust van Duinkerke

Door: redactie

17/10/16 - 10u36 Bron: Belga

© Thinkstock.

Met inzet van grote middelen zijn gisterenmiddag twee Belgische duikers gered voor de kust van het Noord-Franse Duinkerke. Dat meldt de regionale Franse krant La Voix du Nord.

De Belgen waren gaan duiken naar een wrak op dertig meter diepte, zowat 15 kilometer ten noorden van de Franse haven. Zowat 25 minuten na het verwachte tijdstip om weer tevoorschijn te komen, waren de twee nog niet boven en werd van op het Belgische begeleidende schip Dive Star alarm geslagen.



Een zoektocht met grote middelen kwam op gang. Uiteindelijk vond een helikopter van de luchtmachtbasis in Koksijde het tweetal terug op ongeveer 8 kilometer van de duikplaats. Het duo werd binnen het toestel gehesen en veilig en wel naar België geëvacueerd.



De twee waren tijdens het opstijgen hun bakens kwijtgeraakt en zijn bijna twee uur op het wateroppervlak afgedreven, bij een krachtige stroming van twee knopen terwijl het sterk hoogtij was. In juni verdween ook al eens een duiker van de Dive Star ter hoogte van Duinkerke. Zijn lichaam is nooit teruggevonden, aldus de krant.