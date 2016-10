Kigeli V, de laatste Rwandese koning, is overleden

Door: redactie

17/10/16 - 08u30 Bron: AFP

De laatste koning van Rwanda, Kigeli V, is op tachtigjarige leeftijd in de VS overleden. © Twitter.

De laatste koning van Rwanda, Kigeli V, is gisteravond op tachtigjarige leeftijd in de VS overleden, zo staat op zijn internetsite. De doodsoorzaak wordt niet vermeld.