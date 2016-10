Tientallen doden bij botsing tussen twee bussen in Pakistan

Door: redactie

Bij een frontale botsing tussen twee bussen in het centrum van Pakistan is een dertigtal mensen gedood en zijn er nog eens minstens 45 mensen gewond geraakt, zo heeft de plaatselijke politie bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde in het district Rahim Yar Khan, in de provincie Punjab. De hulpdiensten zijn nog steeds in de weer, het aantal slachtoffers kan nog oplopen.