'Batmanschip' is superkrachtig kroonjuweel van Amerikaanse marine

Door: redactie

17/10/16 - 06u16

video "Als Batman een schip had, zou het er zo uit zien". Met deze woorden presenteerde admiraal Harry Harris vol trots de nieuwe aanwinst van de Amerikaanse marine. De USS Zumwalt lijkt door zijn vorm dan ook veel op de voertuigen die de superheld gebruikt. De grootste en meest geavanceerde torpedobootjager met een prijskaartje van zo'n 4 miljard euro werd zaterdag in gebruik genomen.

Het schip met een lengte 183 meter ziet er opvallend uit. Zijn hoekige vormen en gladde vlakken zijn als die van een stealth gevechtsvliegtuig. Het wapentuig, radars en antennes zijn verborgen onder het dek. Vijandelijke radars zullen daardoor minder snel alarm slaan. Daarnaast wordt het schip elektrisch aangedreven en is het dus muisstil. Het wapentuig is geavanceerd en verleidde minister Ray Mabus van de Marine tot de woorden: "Het lijkt in niks op andere schepen, en het kan dingen dat geen ander schip kan".

© afp.

Lanceerbuizen

In 2008 begon de bouw van het schip. In december 2015 ging het voor het eerst open water op. Toen nog voor de nodige testen. Nu is de USS Zumwalt operationeel. De duurste torpedobootjager van de Amerikaanse marine heeft grotere en langere raketlanceerbuizen dan andere torpedobootjagers. Het kan uit zijn 80 buizen dan ook verder schieten dan de andere schepen.



De besturing van het schip is grotendeels geautomatiseerd. Hoewel de USS Zumwalt de grootste torpedobootjager is, kan men het schip operationeel met 147 bemanningsleden. Dat is minder dan op andere torpedobootjagers.