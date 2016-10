China lanceert bemand ruimteschip voor onderzoeksmissie

Door: Redactie

China heeft deze nacht een bemand ruimteschip gelanceerd, dat wordt gezien als een belangrijke stap voor een Chinese missie naar Mars. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua. Dit is de eerste bemande Chinese ruimtevlucht sinds 2013.

Het ruimteschip Shenzhou 11 vertrok om 07.30 uur (lokale tijd) met twee astronauten van een lanceerplaats in de Gobiwoestijn, in het noorden van China. De 49-jarige Jing Haipeng en de 37-jarige Chen Dong zullen een maand in de ruimte blijven, de langste Chinese ruimtemissie ooit. Ze worden naar het ruimtelaboratorium Tiangong 2 gebracht, waar ze verschillende tests op onder meer medisch gebied uitvoeren. Het tweetal gaat onderzoeken of het station geschikt is voor een langer verblijf in de ruimte.



Taikonauten

De experimenten die op de zesde bemande Chinese missie zullen worden uitgevoerd, zijn belangrijke voorbereidingen voor de bouw van een Chinees ruimtestation. Het is de bedoeling met de Tiangong-2 te koppelen, waarna de twee taikonauten zowat een maand in het nieuwe ruimtestation zullen blijven. De Tiangong-2 wordt beschouwd als een test in de aanloop naar de bouw van een veel groter, permanent ruimtestation.



Toekomstig ruimtestation

Het toekomstige ruimtestation zal uit drie kerndelen bestaan en zestig ton wegen. Een eerste deel moet in 2018 de ruimte in gaan. De verdere uitbouw vergt twee jaar, de ingebruikname is voor 2022 gepland. Peking wil dan elk jaar minstens zes taikonauten, verdeeld over twee groepen, naar het ruimtestation sturen. De astronauten zullen er meer dan een jaar kunnen vertoeven.



ISS

Indien de uitbating van het internationaal ruimtestation ISS zoals voorlopig voorzien in 2024 stopt, zal China het enige land met een ruimtestation zijn.



Bemande en onbemande reizen

De ruimtereis is ter voorbereiding op mogelijk bemande en onbemande reizen naar de maan en Mars. Uiterlijk in 2020 wil China een onbemande missie naar Mars uitvoeren.