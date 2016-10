"Seksaffaire brengt Nederlandse ambassadeur in China in nauwe schoentjes"

Door: redactie

17/10/16 - 06u52

© anp.

Ron Keller, de Nederlandse ambassadeur in China, is onlangs op non-actief gesteld nadat een geheime seksaffaire aan het licht kwam.

Hij zou een relatie zijn gestart met een Chinese vrouw die ook werkzaam is op de ambassade in hoofdstad Peking. Omdat het gaat om een inwoner van het land waar hij Nederland vertegenwoordigt, is zijn positie in één klap kwetsbaarder geworden, zo bevestigen bronnen aan de Telegraaf.



Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt een onderzoek in naar de 58-jarige vertegenwoordiger.