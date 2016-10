Brutaal bendegeweld in Braziliaanse gevangenis eist 25 mensenlevens

Door: redactie

Bij een vechtpartij in een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn zondag 25 gevangenen om het leven gekomen. Dat meldt de krant O Globo.

Het geweld ontstond tussen rivaliserende bendes in de gevangenis van Boa Vista, toen gevangenen in een andere vleugel waren binnengedrongen. Zeven gevangenen werden onthoofd en zes anderen werden in brand gestoken. Een honderdtal familieleden van gevangenen werd bovendien een tijdlang gegijzeld. De gevangenen waren gewapend met messen en stukken hout.



De speciale eenheden van de politie gingen de gevangenis binnen en konden de gegijzelden bevrijden. Zondagavond was de rust teruggekeerd in de gevangenis.



Brazilië is wereldwijd een van de landen met de grootste gevangenisbevolkingen. De meeste gevangenissen zijn overbevolkt en de leefomstandigheden zijn er slecht.