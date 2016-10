24 doden in Vietnam na overstromingen

Door: Redactie

17/10/16 - 04u47

Een huis staat gedeeltelijk onder water in de provincie Quang Binh. © reuters.

In het midden van Vietnam zijn 24 doden gevallen door overstromingen. Ook zijn vier mensen vermist. De heftige regenval in het land wordt vooroorzaakt door tyfoon Sarika, die op weg is naar Vietnam.