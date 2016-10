Nederlandse premier mengt zich in busongeval Sierre

Door: redactie

17/10/16 - 05u00

© anp.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte vraagt de Zwitserse regering om een bloedstaal van de Belgische buschauffeur die in 2012 tegen een tunnelwand botste in Sierre. Hij wil eindelijk uitsluitsel over de vraag of het om een wanhoopsdaad ging. Rutte maakte zijn verzoek bekend aan de ouders van een aantal slachtoffers die uit Nederland stammen.