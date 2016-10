Partij van premier Djukanovic wint verkiezingen Montenegro

Door: redactie

17/10/16 - 01u44 Bron: Belga

De partij van de Montenegrische premier Milo Djukanovic heeft de verkiezingen gewonnen. © reuters.

De Democratische Partij van Socialisten (DPS), de partij van uittredend premier Milo Djukanovic, is in Montenegro op weg naar een nieuwe verkiezingsoverwinning. Dat blijkt uit de partiële resultaten van de verkiezingscommissie. De partij behaalt geen absolute meerderheid, en zal dus een coalitie moeten vormen om te regeren.

Na de telling van 80 procent van de stemmen behaalt de partij van Djukanovic iets meer dan 40 procent van de stemmen. De belangrijkste oppositiepartij, het pro-Russisch Democratisch Front dat zich met klem verzet tegen de toetreding van Montenegro tot de Navo, kreeg ongeveer 20 procent van de stemmen. De twee andere oppositiebewegingen Kljuc en Demokrate Crne Gore behalen elk ongeveer 10 procent. Zij vragen een referendum over de Navo-toetreding, maar Djukanovic weigert dat.



DPS zou volgens de exitpolls 36 van de 81 zetels in het parlement behalen. Om premier te blijven zal Djukanovic met zijn partij een coalitie moeten vormen. In 2012 deed hij dat met de vertegenwoordigers van de Kroatische, Albanese en Bosnische minderheden.



Grootscheepse corruptie

De 54-jarige Djukanovic staat al een kwarteeuw ononderbroken aan de macht, dan eens als premier, dan als president. De oppositie beschuldigt de man van grootscheepse corruptie en criminele machinaties.



Gisteren werden nog twintig Serviërs opgepakt die na afloop van de stembusgang aanvallen tegen de Montenegrijnse staat en hoge staatsfunctionarissen hadden gepland. Volgens de oppositie wil Djukanovic een angstklimaat creëren met de arrestaties. Ze maakten ook melding van tientallen incidenten waarbij de electorale regels werden geschonden.



Montenegro, een land met 650.000 inwoners, is diep verdeeld tussen de voor- en tegenstanders van een westerse integratie. De uitslag van de verkiezingen kan een uitbreiding van de Navo en de Europese Unie in zuidoost-Europa in gevaar brengen en Rusland een duwtje in de rug geven om opnieuw meer invloed te krijgen in het land.



Russische kolonie

Djukanovic verklaarde eerder al dat de verkiezing zal bepalen of Montenegro een westers pad blijft bewandelen, of "een Russische kolonie" wordt. Gisteren zei hij dat hij verwachtte dat hij zou winnen, en gesprekken zou voeren om een coalitie te vormen.



Montenegro was historisch gezien een bondgenoot van Rusland, maar sloeg na de afsplitsing van Servië na een referendum in 2006 de weg in van meer westerse integratie.