Scout (17) redt suïcidale vrouw door een half uur lang aan haar benen te hangen

17/10/16 - 00u46 Bron: The Telegraph

De brug waar de feiten zich voordeden. © Google Maps.

Scouts moeten op alles voorbereid zijn. Dat advies kwam de 17-jarige tiener Jonathan Cook goed van pas toen hij op weg naar huis van de scouting een vrouw in Oxford op een brugleuning zag klimmen. De jongen aarzelde niet en rende op haar af, probeerde eerst op haar in te praten, maar toen dat niet werkte, ging hij plompverloren aan haar benen hangen om te voorkomen dat ze zou springen.

Teenager saved suicidal woman on his way home from Scouts by hanging on to her legs for half an hour https://t.co/3qsy3UT1US — The Telegraph (@Telegraph) Sun Oct 16 00:00:00 MEST 2016

De feiten speelden zich al in mei van dit jaar af, maar Jonathan heeft nu een prijs gekregen voor zijn moedige actie. "Ik was op de brug en zag een auto de brug komen oprijden. Ik dacht er niet al teveel over na, tot ik een vrouw uit de auto zag komen en haar ineens op de reling zag klimmen... Op dat moment werd ik zenuwachtig en vroeg ik me af wat er aan de hand was. Ze leunde over de reling en toen begon ik te rennen", vertelt de tiener. "Ik rende naar haar toe en probeerde met haar te praten, maar ze zei me dat ik maar gewoon moest doorlopen en net doen alsof ik dit niet gezien had. Daarop greep ik haar benen en heb haar vastgehouden, zodat ze niet kon springen.



Veilig

De jongen uit Sandford-on-Thames probeerde terwijl hij de vrouw met een hand stevig vasthield, zijn ouders te bellen, maar het duurde een half uur voordat hij ze te pakken kreeg. "Uiteindelijk kwamen ze bij ons aan en lukte het hen om haar naar beneden te praten. Onze buren hadden intussen de politie gebeld en zij konden haar ervan overtuigen met hen mee te komen. Aanvankelijk wilde ze dat niet en zei ze dat zelf wel naar huis kon rijden. Uiteindelijk ging ze toch mee. Ik was zo opgelucht dat ze veilig was. Ik kon haar gewoon niet laten doen wat ze wilde doen."



Held

Wie de vrouw is, is niet bekend. Na zijn reddingsactie heeft Jonathan ook geen contact meer met haar gehad. Hij heeft nu de 'Royal Humane Society Certificate of Commendation' gekregen, een prijs die zijn actie looft. "Jonathan was de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment", zegt secretaris Dick Wilkinson, die de prijs uitreikte. "Als hij daar niet geweest was en die vrouw gesprongen was, dan waren de gevolgen maar moeilijk voorstelbaar. Maar hij was er wel en heeft haar een half uur lang tegen kunnen houden tot er hulp arriveerde. Hij verdient de prijs. Hij is een echte held."



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.