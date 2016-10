Washington en Londen willen sancties instellen tegen Syrië en Rusland

Door: redactie

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië denken eraan om Rusland en het Syrische regime te sanctioneren voor de bombardementen op de Syrische stad Aleppo. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry in Londen duidelijk.

"We overwegen bijkomende (economische) sancties in te stellen. President Obama heeft nog geen enkele optie van tafel geveegd", zo verklaarde Kerry.



In Londen waren vandaag een tiental landen bijeengekomen om de situatie in Syrië te bespreken. Enkel landen die aan de kant van de rebellen staan, zoals de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland, waren daarbij aanwezig. Rusland, dat de kaart-Assad trekt, ontbrak dus aan de onderhandelingstafel.



Kerry was na afloop van het overleg erg scherp voor de belegering van Aleppo, die hij "een misdaad tegen de mensheid" noemde. Het oosten van de stad wordt sinds eind september gebombardeerd door het Syrische regime, dat met de hulp van Rusland hoopt de rebellen te kunnen verjagen.



Hij benadrukte wel dat hij voor een diplomatieke oplossing wil blijven kiezen. "Want dat zijn de middelen die we hebben. En we proberen onder deze omstandigheden vooruitgang te boeken", klonk het.



Ook de Britse minister Boris Johnson beklemtoonde dat een militair ingrijpen in Aleppo "extreem lastig" zou zijn. Bovendien bestaat er in Europa maar "weinig appetijt" voor die optie, stelde hij nog.