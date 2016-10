Partij van premier Djukanovic wint volgens exitpolls in Montenegro

Door: redactie

16/10/16 Bron: Belga

De Democratische Partij van Socialisten (DPS), de partij van uittredend premier Milo Djukanovic, is in Montenegro op weg naar een nieuwe verkiezingsoverwinning. Dat blijkt uit de exitpolls.

Volgens de berekeningen van het het onderzoekscentrum Cemi zal DPS 41,1 procent van de stemmen binnenhalen. De partij zou daarmee goed zijn voor 36 van de 81 zetels in het parlement.



De oppositiepartij Democratisch Front haalt 20,3 procent, of 17 zetels. Geen enkele andere partij lijkt meer dan 10 zetels binnen te zullen halen.



De 54-jarige Djukanovic trekt al een kwarteeuw aan de touwtjes in Montenegro. Sinds 1990 is hij er al zes keer premier geweest en van 1998 tot 2002 was hij ook de president van het Balkanland.