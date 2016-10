Tienduizenden mensen protesteren in Parijs tegen holebihuwelijk

Door: redactie

16/10/16 - 22u01 Bron: Belga

© reuters.

Aan Trocadéro, in het westen van de Franse hoofdstad Parijs, zijn vandaag tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het holebihuwelijk.

Volgens een woordvoerder van de politie waren in totaal 23.000 tot 24.000 mensen opgedaagd voor de manifestie, die de naam "La Manif Pour Tous" had meegekregen. De schatting van de organisatoren (200.000 deelnemers) lag een pak hoger.



Frankrijk laat sinds 2013 toe dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden. Maar de deelnemers van de manifesten verzetten zich tegen die wetgeving. Daarnaast willen ze ook het draagmoederschap, in-vitrofertilisatie en adoptie verbieden voor holebikoppels.



De manifestatie verliep zonder grote incidenten. De politie arresteerde wel zes leden van de vrouwenrechtenbeweging Femen, die topless een tegenactie hadden opgezet.