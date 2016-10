Door: redactie

16/10/16 - 19u42 Bron: vtmnieuws.be

video

De dochter van de Amerikaanse Olympische sprinter Tyson Gay is doodgeschoten, dat zeggen verschillende Amerikaanse media. Het vijftienjarige meisje was naar verluidt op een parking van een restaurant in Kentucky toen een vuurgevecht tussen de inzittenden van twee voertuigen ontstond. Trinity Gay overleefde het niet.